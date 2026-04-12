Muharemovic Inter avanti tutta | c’è il sì del difensore! Individuata la chiave per convincere il Sassuolo

L'Inter ha ottenuto il consenso del difensore del Sassuolo in vista di un possibile trasferimento. Per convincere definitivamente il club emiliano, si valuta l'inserimento di una contropartita tecnica. Il giocatore, seguito da tempo dai talent scout nerazzurri, sembra ora più vicino alla firma. La trattativa tra le due squadre si sta intensificando, con l'obiettivo di definire i dettagli nelle prossime settimane.

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