Mercato Inter | avanza Muharemovic accordo trovato con il difensore! Resiste la Juve ma…Il piano dei nerazzurri nell’affare col Sassuolo

Il mercato dell'Inter si muove con il difensore del Sassuolo, Tarik Muharemovic, che si avvicina alla firma. È stato raggiunto un accordo tra le parti, mentre la Juventus rimane ferma, ma la trattativa tra i nerazzurri e il club emiliano continua. L'Inter sta lavorando per finalizzare l'acquisto, cercando di anticipare la concorrenza in vista della prossima stagione.

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