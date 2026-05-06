Mugnano del Cardinale 42enne arrestato dai Carabinieri per spaccio di droga

A Mugnano del Cardinale, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni con l’accusa di spaccio di hashish. L’operazione fa parte di un’azione continua dell’Arma contro il traffico di sostanze stupefacenti, volta a prevenire e reprimere attività illecite in zona. Durante le indagini, i militari hanno sequestrato diverse dosi di droga e documentato attività sospette. L’uomo è stato portato in caserma per le procedure di rito.

Mugnano del Cardinale, arrestato 42enne per spaccio di hashish.. Continua incessante l’azione di prevenzione e repressione nel contrasto alle attività illecite legate all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. In tale contesto, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto un 42enne di Avella, ritenuto responsabile di “ detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. L’uomo è stato bloccato mentre tentava di cedere circa 3 grammi di hashish. Nel tentativo di eludere il controllo, si è disfatto di una bustina, originariamente contenente una cialda di caffè, che i militari hanno prontamente recuperato, accertando che al suo interno vi era lo stupefacente.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Mugnano del Cardinale, 42enne arrestato dai Carabinieri per spaccio di droga Notizie correlate Droga, arrestato dai carabinieri un 16enne per spaccioMassa Lombarda, 28 febbraio 2026 - ‘Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti’. Deve scontare oltre 5 anni di reclusione per spaccio di droga e viene arrestato dai carabinieriL’uomo dovrà scontare oltre cinque anni di reclusione per reati legati allo spaccio di droga commessi tra Napoli e Afragola I carabinieri della... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Arrestato 42enne ad Avella per spaccio: Carabinieri in azione contro la droga; Mugnano del Cardinale, 42enne arrestato dai Carabinieri per spaccio di droga - Punto!; Mugnano del Cardinale, Laurea Magistrale in Matematica presso l'Università degli studi di Salerno per Pia Romanini; Polvica, in cammino verso il Santuario di San Michele: fede e tradizione all’alba. Incendio a Mugnano del Cardinale, case in fiamme: nessun feritoScoppia un incendio in un’abitazione a Mugnano del Cardinale. L’episodio si è verificato intorno alle 13.30, in via Montevergine. Le fiamme si sono sviluppate ... ilmattino.it … Ad Mugnano del Cardinale Stefano Capitalhouse Mugnano Acierno … la nostra rubrica giornaliera per mettere in risalto chi ci sta permettendo di realizzare progetti per bambini e ragazzi in grazie alla - facebook.com facebook