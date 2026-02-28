Nella serata del 28 febbraio, i carabinieri di Massa Lombarda hanno arrestato un 16enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato fermato durante un controllo e successivamente sottoposto a misura cautelare. L’operazione si è conclusa con il suo trasferimento in caserma, in attesa di ulteriori accertamenti.

Massa Lombarda, 28 febbraio 2026 - 'Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti'. Si tratta del reato che è costato l'arresto, a Massa Lombarda da parte dei carabinieri della locale Stazione, ad un 16enne già noto alle forze dell'ordine. Un arresto che è scaturito a seguito di un'attività di monitoraggio del territorio, focalizzata sulle aree isolate del paese segnalate come possibili punti di incontro tra spacciatori e assuntori. Ad attirar e l'attenzione dei militari è stata un' auto ferma in un parcheggio isolato nei pressi situato di un centro commerciale. Dopo pochi minuti di osservazione, il personale che fa capo alla Compagnia di Lugo ha assistito a uno scambio sospetto: un giovane a bordo di un monopattino elettrico si è accostato alla vettura, per poi infilare un braccio nell'abitacolo e quindi dileguarsi rapidamente.

© Ilrestodelcarlino.it - Droga, arrestato dai carabinieri un 16enne per spaccio

