Mps-Mediobanca l' avvertimento del Corsera | spara in prima i nomi di nove parlamentari

Il quotidiano Corriere della Sera ha pubblicato una notizia riguardante un'indagine su Monte dei Paschi di Siena. Nel suo articolo, vengono elencati i nomi di nove parlamentari, senza ulteriori dettagli sui motivi o sul contesto legale. La fuga di notizie ha attirato l'attenzione su un'inchiesta che coinvolge l'istituto bancario e alcuni rappresentanti politici, generando discussioni sul tema.

Una clamorosa fuga di notizie irrompe nell'inchiesta che ruota attorno a Monte dei Paschi di Siena (Mps). Come già accaduto nel 1994 con l'avviso di garanzia all'allora premier Silvio Berlusconi notificato a mezzo stampa, il Corriere ieri in prima pagina riportava il contenuto della riservatissima richiesta che la Procura di Milano ha inviato al Parlamento riguardo l'utilizzo dei messaggi intercorsi fra l'ex direttore generale del Ministero dell'economia e delle finanze, Marcello Sala, e nove parlamentari. Fra questi, alcuni esponenti di punta del governo, ad iniziare dal proprio dal numero uno di via Venti Settembre, il leghista Giancarlo Giorgetti.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mps-Mediobanca, l'avvertimento del Corsera: spara in prima i nomi di nove parlamentari Notizie correlate Mps, ok del Cda a fusione per incorporazione e delisting di MediobancaMps e Mediobanca: Siglata la Fusione, Cambia il Volto del Sistema Bancario Italiano Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di... MPS inghiotte Mediobanca: 2,45 azioni e premio del 12%I consigli di amministrazione di Monte dei Paschi e Mediobanca hanno approvato la fusione che vede l’incorporazione della banca torinese nel gruppo... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Barclays dà il prezzo alle possibili nozze bancarie italiane; Mps, De Mattia: Fusione con Mediobanca richiede consenso, non assopigliatutto. La settimana in Mediobanca ed Mps. La fusione, le nomine, i conti e tutti i nodi da sciogliereMps e Mediobanca, settimana clou: da definire gli equilibri nel nuovo assetto societario, attesa per i conti trimestrali ... policymakermag.it Mps accelera: governance e fusione con MediobancaMps riunisce il board il 4 maggio per i comitati e accelera sull’integrazione con Mediobanca: assemblee prima dell’estate. businesspeople.it Dopo mesi di analisi dei dati sequestrati, l'inchiesta su Mps-Mediobanca potrebbe entrare in una nuova fase. Gli inquirenti cercano prove di un accordo tra Caltagirone e Delfin - facebook.com facebook Mps-Mediobanca, i pm a Camera e Senato: “Autorizzateci accesso alle chat di Sala con i parlamentari” repubblica.it/economia/2026/… x.com