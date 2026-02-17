Mps ok del Cda a fusione per incorporazione e delisting di Mediobanca

Il consiglio di amministrazione di Mps ha approvato la fusione con Mediobanca, un’operazione che porterà alla sua incorporazione e al delisting di Mediobanca. Questa decisione nasce dalla volontà di rafforzare la presenza nel mercato e di creare un colosso bancario più competitivo. La fusione comporterà anche la cancellazione delle azioni di Mediobanca dai mercati, modificando profondamente il panorama finanziario italiano.

Mps e Mediobanca: Siglata la Fusione, Cambia il Volto del Sistema Bancario Italiano. Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena ha dato il via libera alla fusione per incorporazione con Mediobanca, un'operazione che segna una svolta storica per la più antica banca del mondo e ridisegna gli equilibri del settore bancario italiano. L'annuncio, arrivato nella serata di ieri, 17 febbraio 2026, prevede il delisting di Mps una volta completata l'integrazione, aprendo un nuovo capitolo per l'istituto senese e per l'intero panorama finanziario nazionale. Una Decisione Strategica in Contesto di Ristrutturazione.