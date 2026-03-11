MPS inghiotte Mediobanca | 2,45 azioni e premio del 12%

Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi ha dato il via libera alla fusione con Mediobanca, che prevede l’incorporazione della banca torinese nel gruppo senese. L’operazione si basa su uno scambio di 2,45 azioni e include un premio del 12%. La fusione sarà ufficiale dopo le approvazioni ufficiali e le eventuali procedure di legge.

I consigli di amministrazione di Monte dei Paschi e Mediobanca hanno approvato la fusione che vede l’incorporazione della banca torinese nel gruppo senese. Il rapporto di cambio è fissato a 2,45 azioni MPS per ogni titolo Mediobanca, garantendo un premio del 12% sul valore di mercato attuale. La decisione segna l’inizio di una profonda riorganizzazione industriale che preserva il marchio Mediobanca per le attività di fascia alta. Gli azionisti riceveranno titoli più liquidi e beneficeranno di una politica di dividendi aggressiva con payout al 100%. Il meccanismo del concambio e la valorizzazione. L’accordo stabilisce che per ogni azione posseduta da chi detiene quote di Piazzetta Cuccia, verranno assegnate 2,45 azioni della banca di Siena. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MPS inghiotte Mediobanca: 2,45 azioni e premio del 12% Articoli correlati Mps-Mediobanca, sì alla fusione. Concambio fissato a 2,45 azioniRoma, 10 marzo 2026 – La grande attesa per il via libera – arrivato – dei cda di Mps e Mediobanca, riuniti a Siena e a Milano, al progetto di fusione... Leggi anche: Mps-Mediobanca: via libera alla fusione, concambio fissato a 2,45 azioni Tutto quello che riguarda MPS inghiotte Mediobanca 2 45 azioni e... Sì a fusione MPS-Mediobanca: il concambio fissato a 2,45 azioniI CdA della banca senese e di Piazzetta Cuccia hanno dato il via libera all’operazione di fusione, fissando il rapporto di concambio in 2,45 azioni MPS per ogni azione Mediobanca con un ... quifinanza.it Mps-Mediobanca: OK a progetto fusione, concambio fissato in 2,45 euro per azionePr quanto riguarda l’azionariato di Mps post fusione: Delfin avrà in mano il 16,1%, il gruppo Caltagirone il 9,4%, BlackRock il 4,6%, il ministero dell’Economia e delle Finanze il 4,5% e Banco Bpm il ... borse.it