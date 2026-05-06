mozambico la guerra ai cristiani di cabo delgado

Nel nord del Mozambico, un gruppo armato affiliato allo Stato Islamico ha attaccato una comunità cristiana, incendiando chiese, abitazioni di religiosi e un asilo. Durante l’assalto, alcuni fedeli sono stati costretti a compiere giuramenti al Califfato. L’attacco si è verificato nella regione di Cabo Delgado, una delle aree più colpite dal conflitto armato scoppiato nel 2017. La situazione ha causato lo sfollamento di numerose persone.

Il gruppo terroristico Ahlu al-Sunna wa al-Jama’a, conosciuto anche come Isis Mozambico, nei giorni scorsi ha attaccato il villaggio di Meza, nel distretto di Ancuabe, nella provincia settentrionale di Cabo Delgado, appiccando il fuoco alla chiesa, alla casa dei padri scolopi e all’asilo gestito dai missionari. Questo ennesimo assalto è avvenuto nel pomeriggio del 30 aprile ed i religiosi si sono potuti mettere in salvo perché i movimenti dei miliziani erano tenuti sotto controllo. La parrocchia di São Luís de Monfort rappresenta il simbolo dell’impegno missionario in questa area da quasi ottant’anni e la sua distruzione è stata festeggiata con decine di colpi d’arma da fuoco sparati in aria dagli islamisti.🔗 Leggi su Laverita.info

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