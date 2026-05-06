Moviola Bayern Monaco PSG LIVE | gli episodi dubbi del match valido per la semifinale di Champions League

Nella semifinale di Champions League tra Bayern Monaco e PSG, in corso all’Allianz Arena, sono stati protagonisti diversi episodi dubbi durante la moviola. La partita è diretta dall’arbitro Pinheiro, che ha valutato diverse azioni sul campo. Tra le situazioni sotto scrutinio ci sono stati interventi ritenuti discutibili e decisioni che potrebbero influenzare l’esito del match. La partita prosegue con grande attenzione da parte di tifosi e addetti ai lavori.

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