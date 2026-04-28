Moviola PSG Bayern Monaco LIVE | gli episodi dubbi del match valido per la semifinale di Champions League

Al Parco dei Principi si sta disputando la semifinale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco, con la direzione dell’arbitro Schärer. Durante la partita sono stati rivisti in videoregistrazione alcuni episodi controversi, che hanno suscitato discussioni tra i presenti. La moviola ha analizzato le decisioni prese, evidenziando alcune fasi che hanno generato dubbi tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La partita prosegue con queste situazioni ancora da chiarire.

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