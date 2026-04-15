Moviola Arsenal Sporting tutti gli episodi dubbi del match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions

Al momento si sta disputando all'Emirates Stadium il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Arsenal e Sporting. La partita, diretta dall’arbitro Letexier, è caratterizzata da alcuni episodi considerati dubbi dai commentatori e dagli spettatori. Durante il match sono stati rivisti diversi interventi dal VAR e sono stati prese decisioni che hanno suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori.

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