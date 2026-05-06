Movida nel centro scontro totale | esercenti pronti a citare in giudizio i residenti
A Brindisi, nel centro storico, il dibattito sulla movida si sta trasformando in un conflitto aperto tra residenti ed esercenti. Dopo le controversie con l’amministrazione comunale, alcuni esercenti si preparano a portare in tribunale i residenti per le recenti tensioni. La situazione si fa sempre più accesa, con le parti coinvolte che affrontano questioni legali e di convivenza nel cuore della città.
BRINDISI – La linea del confronto è ormai superata. Sulla movida nel centro storico di Brindisi si consuma uno scontro sempre più acceso, che dalle carte bollate contro l’amministrazione comunale si allarga ora a un vero e proprio conflitto tra residenti ed esercenti. Dopo l’annuncio di un’azione.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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