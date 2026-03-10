Movida esercenti e residenti dal prefetto | ipotesi di limitatori di emissioni

A Brindisi, il prefetto sta cercando di mediare tra esercenti e residenti del centro, che sono divisi da diversi mesi a causa dei problemi legati alla movida rumorosa. La questione riguarda le emissioni sonore e i disagi causati dalla vita notturna, portando a un confronto tra chi gestisce locali e chi vive nelle zone più affollate. La discussione si concentra ora sulla possibilità di introdurre limitatori di emissioni sonore.

La proposta avanzata dal sindaco di Brindisi per cercare una difficile mediazione fra le due categorie, da tempo su fronti contrapposti BRINDISI – Passa dalla prefettura il difficile tentativo di una mediazione fra gli esercenti e il residenti del centro di Brindisi, da tempo su fronti contrapposti, a causa dei disagi collegati alla movida rumorosa. Il prefetto di Brindisi, Guido Aprea, ha presieduto stamani (martedì 10 marzo) un tavolo al quale hanno preso parte rappresentanti dei gestori dei locali (Confcommercio, Confesercenti, Cna con il sindacato dei gestori delle sale da ballo), i referenti di un paio di comitati di cittadini, oltre al sindaco di Brindisi, al presidente facente funzioni della Provincia, al vice presidente della Camera di commercio di BrindisiTaranto e agli esponenti delle forze dell'ordine.