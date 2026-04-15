MotoGP mercato piloti 2027 Il punto della situazione sui trasferimenti Quando il primo annuncio ufficiale di un top rider?

Il mercato dei piloti in vista del 2027 nella MotoGP è attualmente fermo, con poche notizie ufficiali sui trasferimenti imminenti. La cancellazione del Gran Premio del Qatar e il mancato arrivo di annunci dai team hanno contribuito a creare un periodo di calma totale. Fino a questo momento, non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo a eventuali firme di top rider o cambi di squadra.

La lunga pausa dovuta alla cancellazione del Gran Premio del Qatar e la bonaccia in termini di annunci ufficiali mostrano un mare della MotoGP in calma piatta. Nella realtà dei fatti, sotto la superficie dell’acqua, si muovono forze poderose. È questione di settimane, forse di giorni, prima che qualcosa emerga. Non appena verrà reso pubblico un accordo fra un pilota e un team, è verosimile pensare che si scatenerà il Kraken. Alcune mosse di mercato vengono considerate certe. Per esempio, si da’ per sicuro il passaggio di Pedro Acosta al Factory Team Ducati. Il giovane spagnolo dovrebbe affiancarsi a Marc Marquez, nonostante su quest’ultimo gravi l’incognita del rinnovo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, mercato piloti 2027. Il punto della situazione sui trasferimenti. Quando il primo annuncio ufficiale di un top rider? Parliamo di MotoGP con i piloti - Danilo Petrucci e Ale Delbianco! Leggi anche: Quartararo alla Honda sconvolge il mercato piloti della MotoGP: come cambia la griglia nel 2027 MotoGP, mercato 2027. Come cambiano le quotazioni di piloti e aziende dopo il GP di Thailandia?In MotoGP si corre su un doppio fronte, sia per il Mondiale 2026 che per assicurarsi la miglior posizione nel 2027.