MotoGP mercato 2027 Come cambiano le quotazioni di piloti e aziende dopo il GP di Thailandia?

Dopo il Gran Premio di Thailandia, le quotazioni di piloti e aziende in MotoGP per il mercato 2027 subiscono modifiche. I team valutano le performance in vista delle prossime stagioni, mentre i piloti cercano di consolidare le proprie posizioni con contratti e rinnovi. La competizione tra le aziende si intensifica, influenzando le strategie e le offerte sul tavolo.

In MotoGP si corre su un doppio fronte, sia per il Mondiale 2026 che per assicurarsi la miglior posizione nel 2027. Con tanti contratti in scadenza, chiaramente il rendimento di piloti e team sarà determinante per tracciare il profilo dell’appeal di ognuno sul mercato. Al contempo, determinate realtà possono rendersi conto di essere in una posizione più forte del previsto, potendosi permettere di valorizzare quanto si ha a disposizione. Potrebbe essere il caso di Aprilia? Marco Bezzecchi ha già rinnovato fino al 2028, mentre i rumors affermano che Jorge Martin abbia già le valigie pronte. Si vociferava di un possibile ingaggio di Francesco Bagnaia, però a Noale potrebbero cominciare a chiedersi quale strada perseguire. 🔗 Leggi su Oasport.it

