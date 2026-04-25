Un incidente si è verificato in viale Roma, a Massa, coinvolgendo una moto e un'auto. Un uomo di 56 anni che era a bordo della motocicletta è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito con un elicottero all'ospedale di Cisanello, dove è stato ricoverato per politrauma. La polizia sta ricostruendo la dinamica dello scontro per chiarire le responsabilità.

? Cosa sapere Motociclista di 56 anni ferito a Massa dopo scontro con auto in viale Roma.. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Cisanello con politrauma.. Un motociclista di 56 anni è stato trasportato d’urgenza a Cisanello con un politrauma dopo lo scontro violento tra un’auto e una moto avvenuto in viale Roma a Massa intorno alle 19:30 di oggi. Il brutto incidente stradale ha scosso il quartiere nelle prime ore della serata, quando l’impatto tra i due mezzi ha reso necessaria la mobilitazione immediata dei soccorsi sul posto. Il conducente della moto, colpito duramente dall’urto, ha presentato condizioni cliniche estremamente critiche; per questo motivo i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, che lo ha portato all’ospedale pisano di Cisanello per le cure necessarie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massa, violento scontro in viale Roma: moto contro auto, ferito grave

Notizie correlate

Isola Vicentina, violento scontro tra auto e moto: ferito graveUn violento impatto tra un’automobile e una motocicletta ha scosso la tranquillità di Isola Vicentina nella mattinata di mercoledì 8 aprile.

Massa: scontro auto-moto nel viale Roma, centauro in gravi condizioniMASSA (MASSA CARRARA) – Grave incidente stradale stasera, 24 aprile 2026, a Massa.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Massa, grave scontro in viale Roma: 56enne trasferito in codice rosso a Cisanello; La bottiglia caduta, i vetri raccolti, poi lo scontro: omicidio di Massa, cosa dicono i maggiorenni fermati; Treviso, maxi rissa dietro piazza dei Signori; Vasta emorragia a causa dei colpi. Gli ultimi minuti di vita di Bongiorni, il papà ucciso davanti al figlio.

Tragedia a Massa: Scontro in centro, ucciso un 46enne. Fermati due giovaniMASSA – Una violenta lite culminata in tragedia ha scosso la comunità di Massa nelle ultime ore. Il bilancio è drammatico: un uomo ha perso la vita e un altro è rimasto ferito a seguito di uno scontro ... meridiananotizie.it

Grave un motociclista di 56 anni dopo lo scontro contro un'auto a MassaMASSA – Grave incidente stradale questa sera (24 aprile) in viale Roma, dove intorno alle 19,30 si è verificato un violento scontro tra un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, ... msn.com

Per noi sei un campione del mondo. Auguri a Felipe Massa che oggi compie gli anni. #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari #fblifestyle #SEMPRE - facebook.com facebook

Massa, ucciso in strada, analisi sui telefoni dei cinque indagati x.com