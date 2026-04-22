Incidente in viale Regione scontro tra auto e moto | grave un uomo di 47 anni

Un incidente si è verificato ieri pomeriggio in viale Regione, nella carreggiata centrale in direzione Trapani, vicino al Ponte Corleone. Uno scontro tra un’auto e una moto ha coinvolto un uomo di 47 anni, rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le verifiche.

Motoclista ricoverato in gravi condizioni dopo uno scontro con un’auto. Un incidente si è verificato ieri pomeriggio in viale Regione, nella carreggiata centrale in direzione Trapani, all’altezza del Ponte Corleone. Ad avere la peggio è stato un 47enne (D. L. M.) che si trovava in sella a una.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Pistoia, scontro sulla tangenziale. Incidente-auto moto: grave un uomo di 54 anniPistoia, 7 marzo 2026 – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 7 marzo, lungo la tangenziale 716 di Pistoia. Leggi anche: Incidente tra un'auto e una moto: grave un uomo di 52 anni Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nuovo incidente stradale mortale in Abruzzo, schianto tra un'auto e un mezzo pesante lungo la statale 690; Incidente tra auto e moto in via Adriatica nord: motociclista in ospedale; Tamponamento tra auto: 77enne alla guida portata in ospedale; IT-alert: il 15 aprile, a Montalto Uffugo, nuovo test per il rischio incidente industriale. Grave incidente nella notte in viale Certosa: uomo travolto da un'autoSul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi scientifici necessari a ricostruire l'esatta dinamica ... milanotoday.it Incidente mortale a Firenze: ciclista perde la vita. Fatale l’impatto contro un camionFirenze, 17 marzo 2026 – Incidente mortale a Firenze. La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, 17 marzo, in viale Gramsci all’incrocio con via Leopardi, poco dopo le 9. Coinvolti nello scontro ... lanazione.it Tragedia in galleria sull’Aurelia Bis dove intorno alle undici due veicoli si sono scontrati. Un terribile incidente: a perdere la vita sarebbe stata una donna, mentre un bambino di 11 anni è stato soccorso e trasportato in elicottero al pronto soccorso dell’ospedal - facebook.com facebook In #A1 1 km di coda per incidente tra Bivio A1-Complanare Firenze nord e Barberino di Mugello verso BO #viabiliTOS x.com