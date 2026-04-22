Incidente in viale Regione scontro tra auto e moto | grave un uomo di 47 anni

Da palermotoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato ieri pomeriggio in viale Regione, nella carreggiata centrale in direzione Trapani, vicino al Ponte Corleone. Uno scontro tra un’auto e una moto ha coinvolto un uomo di 47 anni, rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le verifiche.

Motoclista ricoverato in gravi condizioni dopo uno scontro con un’auto. Un incidente si è verificato ieri pomeriggio in viale Regione, nella carreggiata centrale in direzione Trapani, all’altezza del Ponte Corleone. Ad avere la peggio è stato un 47enne (D. L. M.) che si trovava in sella a una.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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