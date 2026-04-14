Open House ad aprile | un’esperienza immersiva per scoprire un nuovo modo di abitare

Ad aprile si terrà un evento di open house dedicato a un nuovo progetto residenziale. L’iniziativa permetterà ai partecipanti di visitare gli spazi abitativi, analizzarne le caratteristiche e vivere l’atmosfera del complesso. L’obiettivo è offrire un’esperienza diretta di come sarà abitare in queste nuove unità, consentendo un confronto pratico con il progetto stesso. L’evento si rivolge a chi desidera conoscere da vicino le soluzioni abitative proposte.

Un’occasione concreta per entrare in contatto con un progetto residenziale contemporaneo e viverne in prima persona spazi, atmosfera e qualità. Nel mese di aprile apre al pubblico un’iniziativa pensata per trasformare la semplice visita in un’esperienza coinvolgente, capace di far immaginare.🔗 Leggi su Romatoday.it Action Lab al de’ Liguori di Sant’Agata: l’Open Day di domenica 1 febbraio diventa un’esperienza immersiva tra laboratori e creativitàNon una semplice visita alla scuola, ma un vero percorso esperienziale tra laboratori tematici, creatività e sperimentazione diretta. Coca-Cola crea esperienza immersiva per Olimpiadi Milano-Cortina: il nuovo spazio espositivo nel dettaglioCoca-Cola ha creato un’esperienza immersiva a Milano, nel cuore del quartiere storico, per far vivere ai visitatori il fascino delle Olimpiadi di... Argomenti più discussi: Open House a Torino, storia di un cult diventato lessico; L’Open House di Harley-Davidson Varese: due giorni di stile, motori e community; Sabato 11 aprile torna l’open day vaccinazioni; Sito Istituzionale | CIE, open day 11 e 12 aprile. C’è chi lo chiama evento. Chi lo vive, sa che è molto di più. Il 18 e 19 aprile torna a Varese l’energia Harley-Davidson con AMIAMO – Open House: due giornate per respirare libertà, passione e condivisione. Dalle 10.00 alle 18.00 lo showroom Harley-Davidso - facebook.com facebook