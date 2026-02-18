Dopo la strage di Crans Montana Regione parte civile con lo Stato? Intanto c’è il via libera in Consiglio

La Regione Lombardia ha deciso di unirsi allo Stato come parte civile dopo la strage di Crans Montana, causata dal rogo nel locale La Constellation che ha ucciso 41 persone durante la notte di Capodanno. Il Consiglio regionale ha dato il via libera a questa possibilità, aprendo la strada a un coinvolgimento ufficiale nel procedimento giudiziario. La scelta mira a ottenere giustizia per le vittime e a contribuire alle indagini in corso.

Una strada ci sarebbe: aggiungersi allo Stato. In questo modo Regione Lombardia potrebbe costituirsi parte civile nel processo che dovrà fare chiarezza sul rogo divampato la notte di Capodanno nel locale La Constellation di Crans Montana, in Svizzera, e che ha provocato la morte di 41 persone. Una soluzione, questa, emersa negli ultimi giorni nell'ambito dei contatti tra l'Avvocatura generale dello Stato e l'Avvocatura della stessa Regione. Contatti partiti proprio da Palazzo Lombardia con l'obiettivo di capire se l'ordinamento svizzero lasciasse o no la possibilità di una costituzione di parte civile ad una Regione o ad un ente locale di un Paese estero in un procedimento penale che si tenga nel territorio della Confederazione elvetica.