Ted Turner, nato il 19 novembre 1938 a Cincinnati, Ohio, è scomparso di recente. Nel 1980 ha fondato la CNN (Cable News Network), una rete che ha introdotto la trasmissione continua di notizie globali in tempo reale. La sua creazione ha trasformato il modo di diffondere le informazioni televisive, offrendo aggiornamenti costanti e accessibili 24 ore su 24.

Nasce il 19 novembre 1938 a Cincinnati in Ohio. Nel 1980 ha fondato la CNN (Cable News Network), cambiando per sempre il modo di fare informazione, fornendo notizie da tutto il mondo in tempo reale e a tutte le ore. Nel 1991 è stato nominato “Uomo dell'anno” dalla rivista Time per aver "influenzato le dinamiche degli eventi e trasformato gli spettatori di 150 paesi in testimoni istantaneamente della storia" E’ morto all’età di 87 anni Ted Turner,il fondatore della reteall newsCnn. A riferirlo, un comunicato stampa della Turner Enterprises. Imprenditore di Atlanta nato in Ohio, soprannominato, scrive la CNN, “la Bocca del Sud”per la schiettezza che lo ha sempre contraddistinto, ha costruito un impero mediatico.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Morto Ted Turner, il fondatore di Cnn che rivoluzionò informazione tv

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