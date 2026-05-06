È morto Ted Turner il fondatore della CNN

È morto Ted Turner, noto come fondatore della CNN e tra le personalità più influenti nel panorama dei media negli Stati Uniti. La notizia è stata comunicata ufficialmente il 6 maggio 2026 a Atlanta. Turner aveva contribuito alla nascita della prima rete di notizie via cavo, lasciando un’impronta significativa nel settore televisivo. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca per il mondo dell’informazione.

Atlanta, 6 maggio 2026 – È morto Ted Turner, fondatore della CNN e una delle figure più influenti nella storia dei media americani. Aveva 87 anni. La notizia è stata annunciata dalla stessa emittente statunitense e rilanciata dalle principali agenzie internazionali. Robert Edward Turner III, nato a Cincinnati il 19 novembre 1938, è stato l’uomo che nel 1980 diede vita alla prima rete televisiva di informazione attiva 24 ore su 24. Un’intuizione che cambiò il giornalismo televisivo: le notizie non erano più legate solo agli appuntamenti dei telegiornali, ma potevano essere seguite in tempo reale, da ogni parte del mondo. Prima della CNN, Turner aveva costruito la propria fortuna nel settore televisivo partendo da una stazione acquistata ad Atlanta nel 1970.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

CNN founder Ted Turner dies at 87

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Panoramica sull’argomento

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Il fondatore della Cnn, Ted Turner, è morto a 87 anni. Lo annuncia la rete. Imprenditore radiotelevisivo, filantropo, sportivo e ambientalista, Turner ha fondato un impero mediatico partendo da un rete acquistata ad Atlanta nel 1970. Nel 1991 ha sposato l' x.com