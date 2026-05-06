È morto all'età di 87 anni il fondatore della CNN, noto imprenditore nel settore dei media. Nel corso della sua carriera ha anche posseduto la World Championship Wrestling e altre aziende legate al mondo dello spettacolo e delle comunicazioni. La sua scomparsa ha suscitato reazioni nel settore dei media e tra gli addetti ai lavori. La sua figura ha avuto un ruolo significativo nel panorama televisivo e mediatico degli ultimi decenni.

È morto a 87 anni Ted Turner, imprenditore e magnate dei media, fondatore nel 1980 della CNN, il primo canale all news della storia, e della società Turner Broadcasting System che nel 1996 aveva venduto a Time Warner per 7.5 miliardi di dollari in azione. Turner Enterpries ha annunciato la morte del proprio fondatore, nella giornata di oggi, mercoledì 6 maggio 2026. Il miliardario, filantropo e noto ambientalista era soprannominato The Mouth of the South (La bocca del sud) per la sua schiettezza. "Un leader intrepido, coraggioso e sempre sicuro nelle sue decisioni. Un gigante del settore che ha cambiato le nostre vite e il mondo dell'informazione" sono state le parole di commento di Mark Thompson CEO di CNN.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Morto Ted Turner, il fondatore della CNN aveva 87 anni

CNN founder Ted Turner dead at 87

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