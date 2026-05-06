È morto Ted Turner il fondatore della CNN aveva 87 anni

Ted Turner, noto imprenditore e pioniere nel settore dell'informazione, ha recentemente perso la vita all'età di 87 anni. È stato il fondatore della CNN, la prima rete televisiva via cavo dedicata esclusivamente all'informazione 24 ore su 24. La sua carriera ha segnato un cambiamento significativo nel modo in cui le notizie vengono trasmesse e consumate nel mondo.

Ted Turner, l’uomo che ha rivoluzionato il mondo dell’informazione televisiva fondando la CNN, è morto a 87 anni. Nel 1980 lanciò il primo canale all news in onda 24 ore su 24.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il fondatore della Cnn, Ted Turner, è morto a 87 anni. Lo annuncia la rete. Imprenditore radiotelevisivo, filantropo, sportivo e ambientalista, Turner ha fondato un impero mediatico partendo da un rete acquistata ad Atlanta nel 1970. Nel 1991 ha sposato l' x.com