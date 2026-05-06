Ted Turner, noto come il fondatore della rete all news Cnn, è deceduto all’età di 87 anni. Figura di spicco nel mondo dei media negli Stati Uniti, ha avviato la creazione della rete che ha cambiato il modo di fare informazione televisiva. La sua morte segna la perdita di una delle personalità più influenti nel settore delle comunicazioni.

Ted Turner, il ‘maverick’ dei media Usa, che fondò la rete all news Cnn, rivoluzionando l’informazione televisiva, è morto all’età di 87 anni. A riferirlo, un un comunicato stampa della Turner Enterprises citato dalla Cnn. Cnn: “Nel 2018 rivelò malattia cerebrale progressiva”. “Ha costruito un impero mediatico che comprendeva la prima superstation via cavo e canali di grande successo dedicati a film e cartoni animati, oltre a squadre sportive professionistiche come gli Atlanta Braves – scrive la Cnn sul proprio sito –. Nel 1991, Turner è stato nominato ‘Uomo dell’anno’ dalla rivista Time, (nel 1995) ha venduto le sue reti alla Time Warner e in seguito ha lasciato il settore Poco più di un mese prima del suo ottantesimo compleanno nel 2018, Turner ha rivelato di soffrire di demenza con corpi di Lewy, una malattia cerebrale progressiva.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - E’ morto il fondatore della Cnn Ted Turner: aveva 87 anni

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