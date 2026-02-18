La figlia di Tommy Lee Jones morta per overdose | il corpo dell'attrice era stato trovato senza vita in hotel
Victoria Lee Jones, figlia dell’attore Tommy Lee Jones, è morta a causa di un’overdose, secondo quanto è stato confermato dopo più di un mese dal ritrovamento del suo corpo senza vita in un hotel. La giovane, che aveva 27 anni, era stata trovata senza sensi nella sua stanza a Los Angeles, dove si trovava per una produzione cinematografica. La polizia ha riferito che l’autopsia ha evidenziato tracce di sostanze stupefacenti.
