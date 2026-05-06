Evaristo Beccalossi, ex centrocampista e figura storica dell'Inter, è deceduto a Brescia all'età di 69 anni. La sua carriera si è svolta principalmente tra le fila del club milanese, dove ha lasciato un segno importante. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui motivi. La sua morte ha suscitato cordoglio tra gli appassionati di calcio e i tifosi della squadra.

È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in clinica Poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morto Evaristo Beccalossi. La bandiera dell'Inter aveva 69 anni

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