Morto Evaristo Beccalossi in blucerchiato nel 1984 1985 | La Sampdoria il rimpianto della mia carriera

Evaristo Beccalossi, ex calciatore e dirigente sportivo, è deceduto a 69 anni nella sua città natale, Brescia. Durante la sua carriera ha vestito anche la maglia della Sampdoria nella stagione 19841985, definendo quella esperienza come il rimpianto della sua carriera. È stato una figura riconosciuta nel mondo del calcio, con un passato importante come giocatore e successivamente come dirigente.

È morto a 69 anni nella sua Brescia Evaristo Beccalossi, ex calciatore e dirigente sportivo, storica bandiera dell'Inter. Da un anno le sue condizioni di salute erano peggiorate dopo una lunga malattia, il calcio italiano piange colui che Gianni Brera chiamava Dribblossi, per la sua facilità nel.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Lutto nel mondo del calcio: è morto Evaristo Beccalossi, bandiera dell’InterInter in lutto, si è spento a 69 anni Evaristo Beccalossi, indimenticabile numero dieci nerazzurro.

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Temi più discussi: Evaristo Beccalossi è morto, aveva 69 anni: era una bandiera dell'Inter; Evaristo Beccalossi è morto, addio alla storica bandiera dell’Inter; Evaristo Beccalossi è morto alla Poliambulanza di Brescia: aveva 69 anni - BresciaToday; Evaristo Beccalossi è morto: il malore in casa, il coma per 47 giorni. Aveva 69 anni.

È morto l'ex campione dell'Inter Evaristo BeccalossiBeccalossi è stato uno dei trequartisti più eleganti e imprevedibili del calcio italiano tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta. Nato a Gambara, il 12 maggio 1956, aveva nel piede sinistro ... milanotoday.it

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Addio a Evaristo Beccalossi: è morto a 69 anni l’ex attaccante dell’Inter, idolo dei tifosi - facebook.com facebook

E’ morto Evaristo #Beccalossi. Prima lo attaccavo sull’album delle figurine Panini e ne ammiravo l’estro in campo, poi ne ho conosciuto l’umanità e la simpatia. Se ne va un altro pezzo del calcio italiano. Quel calcio vero e romantico che non c’è più. Fai buon vi x.com