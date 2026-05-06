Morto Evaristo Beccalossi in blucerchiato nel 1984 1985 | La Sampdoria che rimpianto

È scomparso all'età di 69 anni nella sua città natale, Brescia, Evaristo Beccalossi, ex calciatore e dirigente sportivo. Conosciuto soprattutto per la sua carriera come giocatore, ha vestito anche la maglia della Sampdoria durante la stagione 19841985. La sua esperienza nel mondo del calcio ha attraversato diversi ruoli, dall’attività in campo a quella dirigenziale. La sua morte ha suscitato cordoglio tra gli appassionati dello sport.

È morto a 69 anni nella sua Brescia Evaristo Beccalossi, ex calciatore e dirigente sportivo, storica bandiera dell'Inter. Da un anno le sue condizioni di salute erano peggiorate dopo una lunga malattia, il calcio italiano piange colui che Gianni Brera chiamava Dribblossi, per la sua facilità nel.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Morto Evaristo Beccalossi: aveva giocato (anche) nel MonzaIl mondo del calcio (anche quello biancorosso) è in lutto: è morto Evaristo Beccalossi.

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Temi più discussi: Evaristo Beccalossi è morto, aveva 69 anni: era una bandiera dell'Inter; Evaristo Beccalossi è morto, addio alla storica bandiera dell’Inter; Evaristo Beccalossi è morto: il malore in casa, il coma per 47 giorni. Aveva 69 anni; E' morto Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter e dirigente sportivo.

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E’ morto Evaristo #Beccalossi. Prima lo attaccavo sull’album delle figurine Panini e ne ammiravo l’estro in campo, poi ne ho conosciuto l’umanità e la simpatia. Se ne va un altro pezzo del calcio italiano. Quel calcio vero e romantico che non c’è più. Fai buon vi x.com