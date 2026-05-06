Morto Evaristo Beccalossi ex bandiera dell' Inter e opinionista tv nel 2025 era stato 47 giorni in coma

Evaristo Beccalossi, ex calciatore e opinionista televisivo, è deceduto a 69 anni dopo aver affrontato una lunga malattia. Nel 2025, era stato ricoverato per 47 giorni in coma. La sua carriera sportiva è stata legata principalmente all’Inter, squadra con cui ha giocato e lasciato il segno. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dalle sue famiglie e dai suoi rappresentanti.

Evaristo Beccalossi è morto a 69 anni dopo una lunga malattia, è stato una delle bandiere dell'Inter e storico centrocampista della squadra milanese.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Morto Evaristo Beccalossi ex bandiera dell'Inter e opinionista tv, nel 2025 era stato 47 giorni in coma Notizie correlate Evaristo Beccalossi morto, storica bandiera dell'Inter: avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorniÈ morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. Lutto nel mondo del calcio: è morto Evaristo Beccalossi, bandiera dell’InterInter in lutto, si è spento a 69 anni Evaristo Beccalossi, indimenticabile numero dieci nerazzurro. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: E' morto Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter; Evaristo Beccalossi è morto, addio alla storica bandiera dell’Inter; È morto l’ex calciatore Evaristo Beccalossi; Addio a Evaristo Beccalossi: è morto a 69 anni l'ex attaccante dell'Inter, idolo dei tifosi. Ex Sampdoria, morto Evaristo Beccalossi: vinse la prima Coppa Italia della storia blucerchiataE' morto a 69 Evaristo Beccalossi: ha scritto il suo nome anche nella storia della Sampdoria vincendo la prima Coppa Italia ... clubdoria46.it Evaristo Beccalossi, come è morto? | Addio al 69enne ex bandiera dell’Inter: il malore nel 2025 poi…E' morto Evaristo Beccalossi ex stella dell'Inter: come è morto? Il malore nel 2025 poi non si era più ripreso fino alla tragica notizia ... ilsussidiario.net Addio a Evaristo Beccalossi: è morto a 69 anni l’ex attaccante dell’Inter, idolo dei tifosi - facebook.com facebook È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell’Inter e dirigente sportivo. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 x.com