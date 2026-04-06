Un calcio durante il laboratorio ludico fa sbattere il volto contro il banco | denti rotti e scuola condannata Risarcimento da oltre 20mila euro per il minore
Durante un laboratorio ludico, un bambino è stato colpito da un calcio che ha fatto sbattere il volto contro il banco, provocandogli la rottura dei denti. La scuola è stata condannata al risarcimento di più di 20.000 euro ai genitori del minore, che agiscono in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale. I genitori hanno dunque presentato ricorso al Tribunale di Firenze contro l’istituto comprensivo coinvolto nell’incidente.
I genitori di un minore, nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale (l’insieme dei doveri e dei poteri riconosciuti ai genitori verso i figli minorenni), hanno presentato ricorso al Tribunale di Firenze contro un istituto comprensivo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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