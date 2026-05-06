Nella notte tra martedì e mercoledì si è spento a Brescia Evaristo Beccalossi, ex calciatore di 69 anni. Considerato una figura riconosciuta nel calcio italiano degli anni Settanta e Ottanta, era noto per aver avuto un ruolo di rilievo tra le fila dell’Inter. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra gli appassionati e gli addetti ai lavori del settore.

È morto nella notte tra martedì e mercoledì, a Brescia, Evaristo Beccalossi, uno dei volti più iconici e amati del calcio italiano tra gli anni Settanta e Ottanta. Aveva 69 anni e ne avrebbe compiuti 70 il prossimo 12 maggio. Da oltre un anno le sue condizioni di salute erano gravemente compromesse, dopo un’emorragia cerebrale che lo aveva colpito all’inizio del 2025, seguita da un lungo periodo di coma. I l decesso è avvenuto alla clinica Poliambulanza, nella sua città natale, dove era ricoverato. La notizia ha rapidamente attraversato il mondo del calcio, riportando alla memoria l’eleganza disordinata e geniale di un numero 10 fuori dagli schemi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il calcio piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi: bandiera dell’Inter, aveva 69 anni

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