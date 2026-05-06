Morto Antonio Tiberi storico titolare di Nuova Grafica 80

È deceduto all'età di 89 anni Antonio Tiberi, noto come titolare dell’attività “Nuova Grafica 80” situata in via Balilla a Pescara. Tiberi aveva gestito l’impresa nel settore della grafica per diversi decenni, diventando un punto di riferimento nella zona. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dai familiari. La sua attività è stata presente nel territorio per molti anni, contribuendo allo sviluppo locale.

È morto all'età di 89 anni Antonio Tiberi, storico titolare e proprietario dell'attività “Nuova Grafica 80” in via Balilla a Pescara. Molto conosciuto e apprezzato a livello professionale e umano, era considerato un pioniere della tipografia artigianale, quando non vi era ancora l'avvento.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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