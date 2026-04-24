Addio allo storico titolare del parco divertimenti | è morto Rudy Gianfanti
È deceduto all'età di 55 anni Rudy Gianfanti, storico titolare di un parco divertimenti situato in zona. La sua scomparsa improvvisa ha suscitato grande commozione a Pinarella e sui social media. Secondo le prime informazioni, Gianfanti sarebbe stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. La notizia ha attirato l'attenzione di molti residenti e visitatori della zona.
Grande lutto a Pinarella e sui social per la morte improvvisa di Rudy Gianfanti. Aveva 55 anni e pare sia stato stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo. Gianfanti era lo storico titolare del Parco 5 Pini, ritrovo per giovani e famiglie nel cuore di Pinarella.Sono tantissimi i.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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