Se ne va lo storico medico di famiglia | è morto il dottor Antonio Tremamunno
Il dottor Antonio Tremamunno è morto ieri a 67 anni, lasciando un vuoto tra i suoi pazienti e i colleghi. La causa del decesso è stata una lunga battaglia contro un cancro, che aveva combattuto con coraggio negli ultimi mesi. La notizia ha fatto subito il giro del paese, dove era conosciuto come il medico di fiducia di molte generazioni. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca per la comunità locale.
Il ricordo del Consiglio Territoriale: "Per oltre venticinque anni ha servito la nostra comunità con dedizione, amore, disponibilità e straordinaria umanità" Un'intera comunità in lutto per la morte dello storico medico di famiglia. Si è spento ieri a 67 anni il dottor Antonio Tremamunno. A darne notizia è la famiglia del medico. Il dottor Tremamunno prestava servizio negli ambulatori di Sant'Alberto e Savarna. La sua improvvisa scomparsa ha destato grande dolore nella comunità e tra i suoi pazienti. Il presidente Maurizio Melandri esprime il cordoglio a nome del Consiglio Territoriale: "Per oltre venticinque anni ha servito la nostra comunità con dedizione, amore, disponibilità e straordinaria umanità, rappresentando un punto di riferimento prezioso per tanti cittadini.
Malore improvviso, morto il medico di base. Antonio Tremamunno
Il dottor Antonio Tremamunno è morto improvvisamente ieri mattina a 67 anni, dopo aver avuto un malore mentre si trovava nel suo studio a Sant’Alberto.
