Morto all’età di 87 anni Ted Turner fondatore della Cnn

È scomparso a 87 anni Ted Turner, noto per aver fondato la rete televisiva CNN, il primo canale dedicato alle notizie in diretta. La sua creazione ha rivoluzionato il modo di seguire le informazioni in tutto il mondo. Turner ha avviato l’emittente negli Stati Uniti nel 1980, portando un nuovo modello di televisione all news. La sua attività ha avuto un impatto duraturo sul settore radiotelevisivo.

Jefic, 22 mld di nuovi impegni nel 2025. Cdp, da Roma il rilancio della finanza Ue per lo sviluppo Droni, 145 mila nuovi posti entro il 2030 ma è allarme formazione. Focus nell’ex base Nato di Bagnoli Ivano Cauli a.d. e de Matteis presidente, Pitti Uomo tra new entry e conferme E’ morto all’età di 87 anni Ted Turner, il fondatore della rete tv Cnn, il primo canale all news della storia. A riferirlo, un un comunicato stampa della Turner Enterprises. Turner è stato il presidente della Turner Broadcasting System, inc. e in seguito alla fusione con la Time Warner, vicepresidente della nuova società. In seguito, divenne vicepresidente anche della AOL Time Warner, nata dalla fusione tra Time Warner ed America On Line.🔗 Leggi su Ildenaro.it

CNN founder Ted Turner dead at 87

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Il fondatore della Cnn, Ted Turner, è morto a 87 anni. Lo annuncia la rete. Imprenditore radiotelevisivo, filantropo, sportivo e ambientalista, Turner ha fondato un impero mediatico partendo da un rete acquistata ad Atlanta nel 1970. Nel 1991 ha sposato l' x.com