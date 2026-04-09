Nei primi due mesi del 2026, in Lombardia, si sono verificati 19 decessi sul lavoro. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando furono registrate 25 morti, si osserva una diminuzione nei casi fatali. Nonostante il calo, l’obiettivo di azzerare gli incidenti mortali rimane ancora lontano. I dati sono stati resi noti dall’Inail e riguardano le denunce di infortuni sul lavoro nella regione.

Milano, 9 aprile 2026 – Infortuni mortali in calo, ma l’obiettivo zero è ancora lontano. Il 2026 si è aperto con 19 persone morte sul lavoro tra gennaio e febbraio; il resoconto dell’Inail ricorda che, nello stesso periodo del 2025, erano state 25 le morti bianche. Nonostante la riduzione, si tratta, comunque, di una persona morta sul lavoro ogni tre giorni da inizio anno. Le province. Tra le province lombarde, è Milano a riportare il dato peggiore, con 7 deceduti, in aumento rispetto ai 5 dei primi due mesi del 2025. Seguono Brescia e Cremona con 3, Bergamo con 2 croci sul lavoro, Mantova, Monza, Pavia e Varese con 2. La sicurezza sul lavoro intreccia in diversi casi anche la sicurezza stradale: 6 decessi sono avvenuti in itinere, ovvero nel tragitto tra casa e lavoro, con o senza mezzo di trasporto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidenti sul lavoro, in Lombardia 19 morti nei primi due mesi del 2026

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