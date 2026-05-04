Morti sul lavoro la strage silenziosa | 255 vittime dal 2003 nel Lazio 37 a Latina L' omaggio a Umberto Musilli

Dal 2003, nel Lazio, si sono registrate 255 vittime in incidenti sul lavoro, con 37 decessi nel territorio di Latina. La lunga serie di incidenti nel settore delle costruzioni non si ferma, e ogni perdita rappresenta una tragedia per le famiglie e le comunità coinvolte. Recentemente, è stato reso omaggio a una delle vittime, ricordando il suo nome tra le tante persone che hanno perso la vita sul lavoro.

E' un elenco che non accenna a fermarsi quello delle vittime nel settore delle costruzioni del Lazio. Numeri che raccontano una strage silenziosa, che fa notizia e indigna a ogni operaio morto, ma su cui poi cala l'oblio. Ed eccoli allora i dati, rimessi in fila dalla Filca Cisl in occasione.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Ex Ilva, la Spoon River dei “morti di lavoro”: dal 2003 25 vittime in incidenti sul lavoro nello stabilimento di TarantoDue vittime in un mese e mezzo all’ex Ilva di Taranto con una dinamica che, in attesa dei riscontri delle autorità, appare con evidenti elementi... Ex Ilva, la Spoon River dei “morti di lavoro”: dal 2003 25 vittime in incidenti nello stabilimento di TarantoDue vittime in un mese e mezzo all’ex Ilva di Taranto con una dinamica che, in attesa dei riscontri delle autorità, appare con evidenti elementi... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Morti sul lavoro, la strage silenziosa: 255 vittime dal 2003 nel Lazio, 37 a Latina. L'omaggio a Umberto Musilli; Sicurezza sul lavoro, 41 operai morti nel settore delle costruzioni in cinque anni nel Lazio; Cantieri di sangue, Frosinone maglia nera tra le province del Lazio per morti bianche. Morì folgorato ma fu simulato un incidente stradale. Al via il processo MusilliDavanti alla Corte d'Assise di Latina quattro imputati per omicidio volontario con dolo. In aula anche il figlio dell'operaio 67enne deceduto dopo 4 mesi di agonia ... rainews.it Quattro anni fa la morte di Umberto Musilli. L'accusa per gli imputati: omicidio - facebook.com facebook