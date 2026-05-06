Morte Evaristo Beccalossi il famoso monologo di Paolo Rossi

Si è spento Evaristo Beccalossi, ex calciatore noto per aver fallito due rigori contro lo Slovan Bratislava. Questi episodi sono stati citati come fonte di ispirazione per un celebre monologo di Paolo Rossi, che ne ha parlato in diverse occasioni. La sua carriera è stata segnata anche da altri momenti importanti, ma questi due errori sono rimasti impressi nella memoria collettiva.

I due rigori sbagliati dal Becca contro lo Slovan Bratislava ispirarono il famoso cabarettista interista.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morte Evaristo Beccalossi, il famoso monologo di Paolo Rossi Notizie correlate Addio a Evaristo Beccalossi, il “genio ribelle” dell’Inter (video). Le cause della morteAddio a Evaristo Beccalossi, il “genio”, il “Beck”, il “Sivori italiano”, il fantasista dell’Inter degli anni Ottanta a cui avevano dedicato odi,... Leggi anche: È morto Evaristo Beccalossi Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Evaristo Beccalossi è morto, aveva 69 anni: era una bandiera dell'Inter; E' morto Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter e dirigente sportivo; E' morto Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter; Addio a Evaristo Beccalossi: è morto a 69 anni l'ex attaccante dell'Inter, idolo dei tifosi. Morte Evaristo Beccalossi, il famoso monologo di Paolo RossiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Morte Evaristo Beccalossi, la Ssc Napoli: De Laurentiis, il suo grande amico Oriali e tutta la società si uniscono al cordoglioDe Laurentiis, la società e il suo grande amico Lele Oriali si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Evaristo Beccalossi. Il tweet della Ssc Napoli ... mondonapoli.it Oggi per i tifosi interisti e bresciani è una giornata che non inizia nel migliore dei modi, con la morte di Evaristo Beccalossi a quasi 70 anni d'età. Ci lascia un uomo che nella sua carriera da calciatore ha lasciato un ricordo indelebile soprattutto con la maglia d - facebook.com facebook Il mondo del calcio in lutto per la morte di Evaristo Beccalossi: è stato tra i giocatori più amati della storia dell'Inter x.com