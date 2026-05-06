È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, ex calciatore che ha vestito le maglie di Brescia e Inter. La notizia è stata riportata nell'edizione online del Giornale di Brescia. Beccalossi era noto per la sua carriera nel calcio professionistico, durata diversi anni. La sua scomparsa è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, ex campione di Brescia e Inter. E’ quanto si legge sull’edizione online del Giornale di Brescia. Beccalossi avrebbe compiuto settant’anni tra pochi giorni. Il decesso è avvenuto nella notte appena trascorsa. L’ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in clinica Poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato.🔗 Leggi su Open.online

È morto Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter

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