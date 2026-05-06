È morto Evaristo Beccalossi, ex calciatore che ha vestito la maglia del Barletta durante la stagione 198889. La notizia è stata comunicata dal profilo ufficiale del club, che ha espresso rammarico per la perdita di una figura molto amata dalla comunità. Beccalossi era ricordato per il suo contributo alla squadra durante gli anni Ottanta. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i tifosi e gli appassionati di calcio locali.

Tratto dal profilo del Barletta calcio 1922: Una notizia che ci rattrista molto, ci ha lasciato Evaristo Beccalossi tanto caro alla nostra comunità per aver indossato la maglia biancorossa nella stagione 198889. Per lui 26 presenze e 6 goal nel Barletta in Serie B. Figura molto amata nel panorama sportivo italiano, avrebbe compiuto 70 anni tra meno di una settimana. L’ultima volta a Barletta risale al 22 gennaio 2023, in occasione di Barletta-Cavese. Anche in quell’occasione il pubblico del “Puttilli” gli ha fatto sentire quel calore di chi gli ha sempre voluto tanto bene. Che la terra ti sia lieve, grazie di tutto caro Evaristo! L'articolo Morte di Evaristo Beccalossi, che giocò nel Barletta "Tanto caro alla nostra comunità" proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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