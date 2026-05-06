L’ex calciatore Evaristo Beccalossi è deceduto a 69 anni a Brescia. La società calcistica Milan ha pubblicato un messaggio sui social media in sua memoria, in cui ha descritto il suo stile di gioco come bello da vedere e ascoltare. La notizia della sua morte è stata confermata dalle fonti ufficiali. Beccalossi aveva giocato anche per l’Inter tra gli anni Settanta e gli Ottanta.

Nato a Brescia il 12 maggio 1956, Evaristo Beccalossi - ex centrocampista dell'Inter - è deceduto nella giornata odierna, a pochi giorni dai suoi 70 anni, sempre nella città lombarda. In carriera ha disputato 217 partite con la maglia nerazzurra, tra il 1978 e il 1984, segnando 37 gol e vincendo uno Scudetto e una Coppa Italia. Beccalossi, che ha giocato anche con Brescia, Sampdoria, Monza e Barletta, è stato ricordato in mattinata da molti esponenti del mondo del calcio, tra cui anche qualche club. Il Milan, contro cui Beccalossi ha dato vita a molti derby di Milano, ha voluto ricordarlo con un messaggio pubblicato sui propri account social ufficiali.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Morte Beccalossi, il ricordo del Milan: “Il suo calcio bello, da vedere e da ascoltare”

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