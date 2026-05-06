Morte Beccalossi il commosso cordoglio dell’Inter | messaggio da brividi

L’Inter ha diffuso un messaggio di cordoglio per la scomparsa di un ex calciatore, scomparso all’età di 69 anni. La società ha voluto ricordare pubblicamente la figura, definendola una leggenda nerazzurra. La notizia è stata riportata da un comunicato ufficiale. La morte del calciatore ha suscitato una forte emozione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

di Alberto Petrosilli Morte Beccalossi, l’Inter ha voluto ricordare la leggenda nerazzurra scomparsa oggi all’età di 69 anni con un bellissimo messaggio. L’Inter, con un bellissimo messaggio di cordoglio, ha voluto ricordare Evaristo Beccalossi, leggenda nerazzurra scomparsa oggi all’età di 69 anni. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Evaristo Beccalossi e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari. Ci sembra impossibile. Nelle pieghe dei ricordi e nella vita di tutti i giorni, Evaristo era sempre uno di noi. Ineffabile, come i suoi dribbling, unico, come il suo modo di trattare il pallone.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Morte Beccalossi, il commosso cordoglio dell’Inter: messaggio da brividi Notizie correlate Addio a Evaristo Beccalossi, il “genio ribelle” dell’Inter (video). Le cause della morteAddio a Evaristo Beccalossi, il “genio”, il “Beck”, il “Sivori italiano”, il fantasista dell’Inter degli anni Ottanta a cui avevano dedicato odi,... Morte Alexander Manninger, il calcio italiano in lutto: il cordoglio di Inter, Torino, Bologna e Fiorentina dopo la scomparsa dell’ex portiereCalciomercato Inter: scelto il sostituto di Bastoni in caso di partenza del difensore! Chi arriverebbe al suo posto, ecco i nomi in lizza Bernardo...