L'ex calciatore è deceduto, e la società sportiva ha espresso il proprio cordoglio attraverso un messaggio pubblico. L'annuncio è stato condiviso sui canali ufficiali, con un messaggio che ricorda l'importanza del giocatore nelle memorie collettive e nel quotidiano della squadra. La notizia ha suscitato reazioni tra tifosi e membri dello staff, che hanno ricordato il contributo e l'affetto verso il protagonista della vicenda.

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© Calcionews24.com - Morte Beccalossi, il cordoglio dell’Inter: «Ciao Becca, nelle pieghe dei ricordi e nella vita di tutti i giorni, sempre uno di noi»

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