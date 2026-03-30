Lutto nella politica italiana il cordoglio dei colleghi | Punto di riferimento per tutti noi

È stato annunciato il decesso del sindaco, una notizia che ha suscitato il cordoglio tra i colleghi e la comunità locale. L’amministrazione comunale ha diffuso una nota ufficiale in cui ha espresso il suo dolore e ha ricordato il primo cittadino come un punto di riferimento. La comunicazione ha sottolineato l’importanza della figura pubblica per il territorio.

Un grave lutto ha colpito la comunità, che piange la scomparsa del sindaco. La notizia è stata resa ufficiale attraverso una nota diffusa dall’amministrazione comunale, che ha voluto ricordare la figura del primo cittadino con parole cariche di emozione e riconoscenza. Un annuncio che ha rattristato tutti coloro che lo conoscevano molto bene. “Il Comune di Rocca di Botte, con profondo dolore e sincera commozione, annuncia la scomparsa del Sindaco Fernando Marzolini. Uomo delle istituzioni, guida autorevole e punto di riferimento per l’intera comunità, Fernando Marzolini ha dedicato una parte significativa della sua vita al servizio del nostro paese, operando con instancabile impegno, senso del dovere e profondo amore per Rocca di Botte. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Leggi anche: Lutto nella politica italiana, il dolore dei colleghi: “È stato un ottimo presidente” Lutto nella politica italiana, addio a un nome di una stagione importante: il dolore dei colleghiUn lutto profondo attraversa il mondo politico e istituzionale, colpito dalla scomparsa di una figura che per decenni ha rappresentato un punto di...