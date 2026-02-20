Blitz dei Carabinieri Forestali nell' area industriale | sequestrata un' azienda per gravi reati ambientali

I Carabinieri Forestali hanno sequestrato un’azienda nell’area industriale del Frusinate, accusandola di gravi reati ambientali. L’intervento è stato deciso dopo aver riscontrato scarichi illegali e danni al suolo. Durante le verifiche, gli agenti hanno trovato materiali tossici e sistemi di smaltimento non autorizzati. L’intervento mira a fermare l’attività illecita e a tutelare la salute dei cittadini. La situazione rimane sotto controllo mentre gli inquirenti approfondiscono le responsabilità dell’azienda coinvolta.

Un'importante operazione a tutela della salute pubblica e dell'ambiente è stata condotta nei giorni scorsi nell'area industriale del frusinate. I militari del N.I.P.A.A.F. (Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale) di Frosinone, congiuntamente al Nucleo Carabinieri Forestale di Anagni, hanno posto sotto sequestro uno stabilimento specializzato in sabbiatura, verniciatura e trattamenti anticorrosivi. L'amministratore unico della società proprietaria è stato deferito a piede libero all'Autorità Giudiziaria. Nel corso delle ispezioni, i militari hanno portato alla luce un quadro di diffuse irregolarità.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Reati ambientali e sicurezza sul lavoro: blitz dei Carabinieri Forestali Leggi anche: Blitz dei carabinieri nell'area industriale, sigilli ad azienda metalmeccanica: nei guai imprenditore Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: AGNELLI RUBATI E MACELLATI IN CASA: BLITZ DEI CARABINIERI FORESTALI; Blitz dei carabinieri forestali in un’abitazione: scoperto mattatoio clandestino, salvati 24 agnelli; Discarica abusiva a due passi dal Liri: blitz dei Carabinieri Forestali nel Sorano; Rifiuti speciali scaricati e dati alle fiamme: blitz dei Forestali, 6 denunce e un sequestro. BLITZ DEI CARABINIERI DI SIENA IN UN CANTIERE EDILE, DENUNCIATI DUE IMPRENDITORITra le irregolarità riscontrate anche la mancanza della cosiddetta patente a crediti, obbligatoria per operare nei cantieri a partire da ottobre 2024, e l’assenza del Piano Operativo di Sicurezza ... oksiena.it Controlli sul lavoro: blitz dei Carabinieri del N.I.L. di Siena in un cantiere edile, denunciati due imprenditori.Nell’ambito di controlli straordinari finalizzati alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia di lavoro, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Siena (N.I.L.), insieme ai co ... antennaradioesse.it Gufo ferito atterra nel piazzale della caserma dei carabinieri forestali Leggi la notizia qui: https://www.ilgiunco.net/2026/02/19/gufo-ferito-atterra-nel-piazzale-della-caserma-dei-carabinieri-forestali/ clicca sul link in bio . . #maremma #ilgiunco #maremmani #gro - facebook.com facebook