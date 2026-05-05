Sgomberi veloci e multe ai morosi | proprietari di case più tutelati

Il governo ha approvato le prime bozze del ddl «Sgomberi», che include misure per accelerare le operazioni di sgombero e prevedere multe per i morosi. La proposta fa parte di un pacchetto che accompagna anche il Piano Casa, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei proprietari di immobili. Le modifiche normative puntano a semplificare le procedure e a rendere più efficaci le azioni di recupero degli immobili.

Un piccolo passo per rendere i proprietari immobiliari più proprietari dei loro beni. È il messaggio che arriva dalle prime bozze del ddl «Sgomberi» approvato dal governo insieme al Piano Casa. Un testo che introduce modifiche nell'attuale normativa che regola i rapporti tra locatori e locatari ma che, nel rispetto della sensibilità sociale su un tema così delicato, prevede ingiunzioni e multe, tempi dimezzati per rientrare dalle morosità ed esecuzioni degli sfratti più semplici. L'esecutivo punta così ad accelerare le pratiche per liberare le case occupate abusivamente, rimetterle nella disponibilità dei proprietari e, per questa via, aumentare la disponibilità di alloggi sul mercato.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sgomberi veloci e multe ai morosi: proprietari di case più tutelati Notizie correlate Sgomberi veloci: ecco il Piano casa del governo per i proprietariIl provvedimento Il governo prepara un disegno di legge per velocizzare gli sfratti. Ddl Sgomberi, sfratti più rapidi e tempi ridotti per gli inquilini morosi: le novità nella bozza di governoTra le novità del ddl sgomberi del governo l'ingiunzione di rilascio per finita locazione. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sgomberi veloci, arriva l'ingiunzione, multa in caso di ritardo; Sgomberi veloci: ecco il Piano casa del governo per i proprietari; Sfratti lampo e multe per chi ritarda: il governo accelera sugli sgomberi; Meloni, approvato il ddl sgomberi, gli sfratti saranno più veloci. Sgomberi veloci e multe ai morosi: proprietari di case più tutelatiUn piccolo passo per rendere i proprietari immobiliari più proprietari dei loro beni. È il messaggio che arriva dalle prime bozze del ... iltempo.it Sgomberi veloci, arriva l'ingiunzione, multa in caso di ritardoIngiunzioni e multe, tempi ridotti per le morosità ed esecuzioni forzate più semplici. Il ddl sgomberi approvato dal governo insieme al Piano casa imprime una vera e propria accelerazione agli sfratti ... ansa.it Volenti o nolenti, amici o nemici: attaccatevi al #Trump C’è quel «talpone» di #Renzi dietro la fuga di #Madia & Co. dal #Pd #Sgomberi veloci e multe ai morosi. Proprietari tutelati La prima pagina Siamo in edicola #5maggio #buongiornoatutti x.com Il Giornale. . La prima pagina del Giornale: Rivoluzione casa: sgomberi più veloci, l’altolà sui Meloni a Trump, nuovi interrogatori per Garlasco - facebook.com facebook