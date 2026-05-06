Mornago | nasce la prima fiera al coperto tra vintage e artigianato

Da ameve.eu 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Mornago ha aperto la prima fiera al coperto dedicata a vintage e artigianato. La manifestazione presenta 64 stand che ruotano durante i giorni dell’evento, offrendo una varietà di prodotti e creazioni artigianali. Sono previsti laboratori pratici condotti da artigiani esperti, pronti a condividere le proprie tecniche con i visitatori. La fiera si svolge in un ambiente interno, garantendo la possibilità di partecipare indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'offerta commerciale grazie alla rotazione dei 64 stand?. Chi sono i maestri artigiani che terranno i laboratori pratici?. Dove si può trovare il servizio navetta gratuito per i visitatori?. Perché questa struttura climatizzata risolverà il problema della stagionalità?.? In Breve 64 stand rotativi ospitano abbigliamento, gioielli, arte e complementi d'arredo.. Area bimbi con gonfiabile e scuola di artigianato con maestro Gino Cordioli.. Servizio navetta gratuito da piazza Monte Grappa a Varese ogni domenica.. Quota di partecipazione per gli espositori fissata a 35 euro.. Sabato 16 maggio alle ore 10, in via Stazione 115 a Mornago, inaugura la prima fiera italiana al coperto con sede fissa dedicata all’artigianato e al vintage.🔗 Leggi su Ameve.eu

mornago nasce la prima fiera al coperto tra vintage e artigianato
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