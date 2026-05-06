A Mornago ha aperto la prima fiera al coperto dedicata a vintage e artigianato. La manifestazione presenta 64 stand che ruotano durante i giorni dell’evento, offrendo una varietà di prodotti e creazioni artigianali. Sono previsti laboratori pratici condotti da artigiani esperti, pronti a condividere le proprie tecniche con i visitatori. La fiera si svolge in un ambiente interno, garantendo la possibilità di partecipare indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'offerta commerciale grazie alla rotazione dei 64 stand?. Chi sono i maestri artigiani che terranno i laboratori pratici?. Dove si può trovare il servizio navetta gratuito per i visitatori?. Perché questa struttura climatizzata risolverà il problema della stagionalità?.? In Breve 64 stand rotativi ospitano abbigliamento, gioielli, arte e complementi d'arredo.. Area bimbi con gonfiabile e scuola di artigianato con maestro Gino Cordioli.. Servizio navetta gratuito da piazza Monte Grappa a Varese ogni domenica.. Quota di partecipazione per gli espositori fissata a 35 euro.. Sabato 16 maggio alle ore 10, in via Stazione 115 a Mornago, inaugura la prima fiera italiana al coperto con sede fissa dedicata all’artigianato e al vintage.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mornago: nasce la prima fiera al coperto tra vintage e artigianato

Notizie correlate

Vintage e artigianato al MAXXI: la nuova Domenica Vintage? Cosa scoprirai Cosa troverai tra i due piani espositivi del MAXXI? Come cambierà l'acquisto di un oggetto grazie al contatto con l'artigiano? Quali...

Fiera del Vintage, dal 1° al 3 maggio l’ultimo appuntamento tra musica, food e grandi passioniDall’1 al 3 maggio 2026, dalle ore 10 alle 2 , A1 Expò – Caserta Sud ospita l’ultima edizione stagionale della Fiera del Vintage, uno degli...

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: A Mornago la prima fiera italiana al coperto con sede fissa.

Nasce a Mornago la prima fiera al coperto con sede fissa in Italia: artigianato, vintage e creatività ogni weekendSabato 16 maggio alle 10, in via Stazione 115 a Mornago, apre la prima fiera italiana al coperto con sede fissa, uno spazio pensato per diventare un punto di riferimento stabile per tutti gli appassio ... varesenews.it

A Mornago apre la prima fiera coperta permanente dedicata a hobby e artigianatoUno spazio stabile e dinamico tra creatività, vintage e laboratori: appuntamento ogni weekend per appassionati e famiglie ... laprovinciadivarese.it