Il Mwi sottolinea che nel conflitto moderno non conta tanto accumulare depositi, ma la rapidità con cui uno Stato riesce a rinnovare i propri flussi di risorse. La capacità di sostenere una guerra di lunga durata dipende dalla velocità di rigenerazione delle scorte, piuttosto che dal loro volume totale. Questa prospettiva cambia il modo di interpretare le strategie di resistenza e di approvvigionamento militare.

In una dinamica bellica di medio-lungo periodo, non si può pensare che sia il volume delle scorte a determinare la capacità di uno Stato di sostenere una guerra ad alta intensità, ma si deve invece guardare alla velocità con cui riesce a rigenerarle. È su questo passaggio che si gioca oggi la tenuta operativa della Russia in Ucraina. Nel report pubblicato dal Modern War Institute (Mwi), Cosimo Meneguzzo e Fabrizio Minniti approcciano il tema elaborando il concetto di “finestra industriale della guerra” come chiave interpretativa. Secondo questo concetto, finché produzione e importazioni riescono a compensare il consumo sul campo di battaglia, la guerra può continuare senza un deterioramento immediato della capacità militare. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Non depositi, ma flussi. La chiave di lettura del warfare contemporaneo secondo il Mwi

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