L’Empoli è ancora padrone del suo destino | Sarà fondamentale alzare l’attenzione

L’Empoli si prepara alla partita contro Venezia, attuale capolista, con l’obiettivo di recuperare i punti persi nella sfida precedente contro l’Entella. La squadra ha dichiarato che sarà fondamentale mantenere alta l’attenzione e impegnarsi al massimo, considerando l’importanza della gara per le proprie possibilità di accesso alla Serie B nella prossima stagione. La partita si svolgerà in un contesto di grande tensione e determinazione da parte dei toscani.

Andare a prendersi a Venezia quello che è stato lasciato per strada contro l’Entella. Certo, non sarà facile vista la caratura dell’avversario, attuale capolista, ma l’ Empoli non ha altra scelta se vuol presentarsi ai nastri di partenza della Serie B anche il prossimo anno. E paradossalmente, quella in laguna potrebbe rivelarsi anche una partita più adatta alle caratteristiche azzurre. Non è un mistero, infatti, che l’Empoli abbia disputato le sue migliori prestazioni contro squadre, magari anche più blasonate, che giocano per vincere, lasciando magari più spazi dove l’Empoli sa colpire. E il Venezia non farà certo una partita attendista, avendo ancora bisogno di punti per blindare la promozione diretta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Empoli is still in control of its own destiny: It will be crucial to raise our focus.Andare a prendersi a Venezia quello che è stato lasciato per strada contro l’Entella. Certo, non sarà facile vista la caratura dell’avversario, attuale capolista, ma l’Empoli non ha altra scelta se ... sport.quotidiano.net

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