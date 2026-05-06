Montoro in fase di completamento i lavori dei nidi di Torchiati e San Felice

A Montoro sono in fase di completamento i lavori dei nidi nelle frazioni di Torchiati e San Felice. Le strutture sono destinate ad accogliere bambini dai 3 ai 36 mesi e saranno operative nel prossimo futuro. I lavori riguardano le strutture destinate alla prima infanzia, con interventi in corso per garantire l’apertura delle nuove strutture.

In fase di completamento i nidi per le frazioni di Torchiati e San Felice. Le due strutture saranno destinate ad ospitare i piccoli dai 3 ai 36 mesi nel prossimo futuro. Entrambi gli edifici sono in via di conclusione, l'obiettivo è di chiudere i lavori per questa estate. Il nido di Torchiati.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Uomo trovato morto a Torchiati di Montoro, cause del decesso ancora ignoteNel pomeriggio di ieri, venerdì 17 aprile 2026, un uomo è stato trovato privo di vita nella frazione di Torchiati, nel comune di Montoro (Avellino). Via Nilde Iotti, in fase di completamento i lavori per la nuova rete idricaAica informa che entro la fine della settimana saranno completati i lavori di realizzazione della rete idrica nella zona di via Nilde Iotti,...